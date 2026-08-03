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Punjab Monsoon Session First Day: ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ- ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ

Punjab Monsoon Session First Day
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਾਜ਼, ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ (X@AAPPunjab)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 3, 2026 at 11:22 AM IST

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Updated : August 3, 2026 at 1:00 PM IST

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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

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12:57 PM, 3 Aug 2026 (IST)

'ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ'

‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।

12:35 PM, 3 Aug 2026 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ AAP ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

11:36 AM, 3 Aug 2026 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ LIVE

ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੰਗੇਮਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Last Updated : August 3, 2026 at 1:00 PM IST

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
PUNJAB MONSOON SESSION
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਾਈਵ
PUNJAB MONSOON SESSION FIRST DAY

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