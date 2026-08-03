Punjab Monsoon Session First Day: ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ- ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ
Published : August 3, 2026 at 11:22 AM IST|
Updated : August 3, 2026 at 1:00 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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'ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ'
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ AAP ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ LIVE
ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੰਗੇਮਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।