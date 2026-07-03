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Punjab Congress Clash: ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੰਥਨ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਸਾਰ

MP Charnjit Singh Channi
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (ETV BHARAT FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 3, 2026 at 11:19 AM IST

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Updated : July 3, 2026 at 11:59 AM IST

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ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ।

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11:58 AM, 3 Jul 2026 (IST)

ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੰਨੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

11:55 AM, 3 Jul 2026 (IST)

ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: ਲੱਖਾ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਣਨੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ..."

11:52 AM, 3 Jul 2026 (IST)

ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਗਿੱਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ"

11:27 AM, 3 Jul 2026 (IST)

ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੱਡੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਡੂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਚੰਨੀ-ਚੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇੰਝ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV BHARAT)

11:22 AM, 3 Jul 2026 (IST)

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ

ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

11:17 AM, 3 Jul 2026 (IST)

ਜਨਤਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ: ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ.

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਾਂਗਰਸ (ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ) ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ... ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ... ਜਨਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

Last Updated : July 3, 2026 at 11:59 AM IST

TAGGED:

CHARNJIT SINGH CHANNI
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬੈਠਕ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਥਨ
PUNJAB CONGRESS CM FACE CLASH
PUNJAB CONGRESS CLASH

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