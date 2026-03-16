ETV Bharat / state

Punjab Budget Session Updates:ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ

punjab budget session updates
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 16, 2026 at 10:01 AM IST

|

Updated : March 16, 2026 at 10:24 AM IST

Choose ETV Bharat

Punjab Budget Session Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ (16 ਮਾਰਚ, ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਸਟਾਕਿਸਟ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲ 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ।

LIVE FEED

10:22 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।

9:55 AM, 16 Mar 2026 (IST)

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ-

  • 6 ਮਾਰਚ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ।
  • 7 ਮਾਰਚ: ਛੁੱਟੀ ਸੀ (ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ)।
  • 8 ਮਾਰਚ: ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹260,437 ਕਰੋੜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹1,000 ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ₹1,500 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂ-ਧਿਆਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  • 9 ਮਾਰਚ: ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
  • 10 ਮਾਰਚ: ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • 11 ਮਾਰਚ: ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ) ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  • 12 ਮਾਰਚ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਅਸ਼ਲੀਲ ਆਚਰਣ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
  • 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ: ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
  • 16 ਮਾਰਚ: ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ।
Last Updated : March 16, 2026 at 10:24 AM IST

TAGGED:

PUNJAB VIDHAN SABHA NEWS
PUNJAB BUDGET 2026
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
BHAGWANT MANN
PUNJAB BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.