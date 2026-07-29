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Punjab alleged paper leak Politics: ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਪਰ ਨਕਲ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

Punjab Pharmacy officer paper leak row
ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 29, 2026 at 2:15 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 3:57 PM IST

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ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 7 ਸਮੂਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਮਰ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ?"

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3:03 PM, 29 Jul 2026 (IST)

ਬੈਂਸ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ - ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਛੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ..."

3:02 PM, 29 Jul 2026 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ : ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ..."

2:22 PM, 29 Jul 2026 (IST)

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੀਐਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 28 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 40 ਬੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ?"

ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)

2:08 PM, 29 Jul 2026 (IST)

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?"

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਪਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਰੀ-ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਦੀ ਵਾਂਗ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?"

ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)
Last Updated : July 29, 2026 at 3:57 PM IST

TAGGED:

PUNJAB PHARMACY OFFICER PAPER LEAK
PUNJAB PAPER LEAK
FARIDKOT PROTEST NEWS
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
PHARMACY OFFICER PAPER LEAK

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