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Punjab Monsoon Session: ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ

Punjab Monsoon Session
ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (File Photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 10:52 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਈ 20 ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

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10:50 AM, 5 Aug 2026 (IST)

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਆਊਟ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

10:48 AM, 5 Aug 2026 (IST)

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ LIVE ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

TAGGED:

PUNJAB VIDHAN SABHA
ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
PUNJAB MONSOON SESSION

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