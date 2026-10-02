Punjab Congress Updates: ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ!
Punjab Congress Updates: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਇਪ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਆਖਿਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ) ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
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ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਕੱਸੇ ਗਏ ਤੰਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।'
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ - ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ।
- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ,'Use and throw POLICY of Rahul Gandhi'.