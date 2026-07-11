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Punjab Congress conflict: ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

Punjab congress crisis
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 11, 2026 at 11:12 AM IST

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Updated : July 11, 2026 at 11:28 AM IST

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ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ..

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11:26 AM, 11 Jul 2026 (IST)

ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ: ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ (ਭੂਪੇਸ਼) ਬਘੇਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।"

11:13 AM, 11 Jul 2026 (IST)

ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

11:05 AM, 11 Jul 2026 (IST)

ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਚਾਨਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।'

Last Updated : July 11, 2026 at 11:28 AM IST

TAGGED:

BHUPESH BAGHEL
CHARANJIT SINGH CHANNI
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ
PUNJAB CONGRESS CRISIS

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