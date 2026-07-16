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Punjab Congress Clash: ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਥਨ

Congress Meeting Delhi
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਥਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 16, 2026 at 5:09 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 5:21 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

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5:17 PM, 16 Jul 2026 (IST)

'ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ'

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ... ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ..."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "...ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ (ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - 'ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ'।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "...ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ) ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ..."

5:15 PM, 16 Jul 2026 (IST)

ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇ.ਸੀ. ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ"

5:08 PM, 16 Jul 2026 (IST)

ਚੰਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ।

Last Updated : July 16, 2026 at 5:21 PM IST

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਥਨ
PUNJAB CONGRESS CLASH
CHARNJIT SINGH CHANNI
AMRINDER SINGH RAJA WARRING
CONGRESS MEETING DELHI

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