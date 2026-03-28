ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ: ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚੋਣ,'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੋਟ ਹੈ...

Bagha Purana Block Samiti elections
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 28, 2026 at 11:28 AM IST

Bagha Purana Block Samiti Elections: ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 8 ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।

LIVE FEED

11:26 AM, 28 Mar 2026 (IST)

ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂਗਾ: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ

  • ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
  • 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਆਰਓ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ? ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੋਟ ਪਏਗੀ।"

