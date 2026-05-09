ETV Bharat / state

Punjab ED Raid Update: ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

Minister Sanjeev Arora arrested
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (@SanjeevArora_PB)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 3:46 PM IST

|

Updated : May 9, 2026 at 4:15 PM IST

Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਟੀਮ ਲਗਭਗ 15 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

LIVE FEED

4:13 PM, 9 May 2026 (IST)

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

4:09 PM, 9 May 2026 (IST)

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਸੀਐਲਯੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਰਗ-ਯਾਰਡ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਹੈ..."

4:02 PM, 9 May 2026 (IST)

'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ 'ਤੇ, 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।"

3:58 PM, 9 May 2026 (IST)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ : ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

3:55 PM, 9 May 2026 (IST)

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ: ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ 'ਤੇ, 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

3:53 PM, 9 May 2026 (IST)

ਅੱਜ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਆਪ ਦੇ ਕੌਂਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ.. ਅੱਜ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ​​ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।"

3:50 PM, 9 May 2026 (IST)

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਬਰਾਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ FEMA ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

3:49 PM, 9 May 2026 (IST)

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਭਾਜਪਾ

ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੀਪੇ ਦੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਪੱਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ" ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

Minister Sanjeev Arora arrested
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ (@BJP4Punjab)

3:47 PM, 9 May 2026 (IST)

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਐਸਡੀ ਸੀਐਮ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਬੀਰਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਥਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਬਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਜਲੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"

Last Updated : May 9, 2026 at 4:15 PM IST

TAGGED:

PUNJAB ED RAID UPDATE
AAP MINISTER ARRESTED
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ
SANJEEV ARORA ED RAID UPDATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.