Punjab Congress conflict: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ

Punjab Congress conflict: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ
Published : August 6, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 12:43 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਪਾੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਕਾਂਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ। ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਾਅਰੇ। ਵਰਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ,ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਪਹੁੰਚੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੋ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰ ਹਾਂ।