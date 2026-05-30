ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ,ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ,ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੀਂਹ
Published : May 30, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : May 30, 2026 at 11:20 AM IST
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ,ਰੂਪਨਗਰ,ਪਠਾਨਕੋਟ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜੁੜੋ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪੇਜ ਨਾਲ...
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ'
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੰਢੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਵੇਵ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੀਂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।