DM Suicide Case: ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ, CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧੀ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 22, 2026 at 9:34 AM IST

Updated : March 22, 2026 at 9:41 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਣੇ ਪੀਏ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

9:39 AM, 22 Mar 2026 (IST)

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਜਾਂ: ਬਾਜਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

9:34 AM, 22 Mar 2026 (IST)

ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ: ਜਾਖੜ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਚਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

9:32 AM, 22 Mar 2026 (IST)

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਚਿੱਥੜੇ ਚਿੱਥੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ: ਮਜੀਠੀਆ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਚਿੱਥੜੇ ਚਿੱਥੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਰੌੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

