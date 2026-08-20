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Sajjan Kumar death: ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ...

Sajjan Kumar death
ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌ (ETV BHARAT FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 3:46 PM IST

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Updated : August 20, 2026 at 4:40 PM IST

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1984 ਲਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

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4:39 PM, 20 Aug 2026 (IST)

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ: ਗਣੇਸ਼ ਗੋਡਿਆਲ

ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਗੋਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ"।

4:35 PM, 20 Aug 2026 (IST)

ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਪੀੜਤਾ

ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, " ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ।"

4:14 PM, 20 Aug 2026 (IST)

ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ: ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਾਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਦਿਆਂ ਇੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਕੇਐਲ ਭਗਤ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

4:03 PM, 20 Aug 2026 (IST)

ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ: ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ।"

3:51 PM, 20 Aug 2026 (IST)

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ..."

3:40 PM, 20 Aug 2026 (IST)

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ

ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ, 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ।..."

Last Updated : August 20, 2026 at 4:40 PM IST

TAGGED:

1984 ਲਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ
SIKH GENOCIDE CONVICT DEATH
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮੌਤ
SAJJAN KUMAR DEATH

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