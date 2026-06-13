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Cockroach Janta Party Protest Live Update: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਾੜ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Cockroach Janta Party Protest
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 13, 2026 at 4:18 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਟ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਜੋ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੀਰੋ 13 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰੇਂਮਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।"

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4:19 PM, 13 Jun 2026 (IST)

ਭਲਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
AMRITSAR COCKROACH JANTA PARTY
COCKROACH JANTA PARTY PROTEST

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