Cockroach Janta Party Protest Live Update: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਾੜ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Cockroach Janta Party Protest Live Update: ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਾੜ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਟ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਜੋ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੀਰੋ 13 ਜੂਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰੇਂਮਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।"
LIVE FEED
ਭਲਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।