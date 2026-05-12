ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਮਲੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 12, 2026 at 8:01 AM IST

Updated : May 12, 2026 at 8:43 AM IST

CBI Raids At Punjab Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

LIVE FEED

7:55 AM, 12 May 2026 (IST)

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ, ਲਿਖਿਆ-

ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੇਂਸੀ ਵਲੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ। ਕਥਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸੌਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ।

-ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

7:55 AM, 12 May 2026 (IST)

ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਰੋਡ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਘਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ FIR ਨੰ. 12/26 ਮਿਤੀ 11.05.2026, PC Act, ਥਾਣਾ ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਨਗਦੀ ਲੈ ਗਈ।

