Parvinder singh Jhota cremation Live Updates : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਰਾਹ ’ਚ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ

Parvinder singh Jhota cremation Live Updates : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਰਾਹ ’ਚ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ (ETV Bharat)
ਮਾਨਸਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਕਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ
ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।