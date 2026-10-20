Amit Shah Visit Punjab: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ

Amit Shah Visit Punjab: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ
Published : October 20, 2026 at 7:24 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 7:52 AM IST
Amit Shah Visit Punjab: ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਚਿੱਟਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਰਾਵਣ' ਸਾੜਨਗੇ।
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ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ-
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ...ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 'ਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਟ
ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ: 12:15 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ - ਮਾੜੀ ਪੰਨਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਵਿੰਦਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਦਮ ਪੱਟੀ, ਪਿੰਡ - ਤੂਰ ਬੰਜਾਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰਡ ਨੰ. 21, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਰੋਡ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।
- ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਦਰੇਸੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।