ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ, AAP ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਬੋਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ- "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜੇ"

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ, AAP ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਬੋਲੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ- "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜੇ"
Published : September 24, 2026 at 1:30 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 3:54 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਮਰਥਕ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ GMADA ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕ-ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਈਡੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ 'ਆਪ' ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।
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"AAP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ED 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ"
ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਉੱਪਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਈੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ED ਦੇ ਬੰਦੇ"
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਦੇ ਡਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਝੁਕਣਗੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ’
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਡੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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The ED has increasingly become a tool of political intimidation.— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) September 24, 2026
Raids, prolonged questioning and disruption of government offices are now being used to create fear and pressure. Yet allegations are not evidence, and investigations must ultimately stand on what is actually… pic.twitter.com/d84mhx4y2q
"ਈਡੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ..."
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ..."
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#WATCH | Chandigarh: On ED Raids in Punjab, Punjab Minister Lal Chand Kataruchak says, "... Since BJP came to power promises to the people, moved in favour of corporates and big industrialists. People felt cheated promises were not fulfilled... The BJP now seem to be using… pic.twitter.com/tnNs4J8EM4— ANI (@ANI) September 24, 2026
"ਜਬ ਜਬ ਡਰਤਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਕੋ ਆਗੇ ਕਰਤਾ ਹੈ", 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨਾਅਰੇ
ਮੋਹਾਲੀ: ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ "ਜਬ ਜਬ ਡਰਤਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਕੋ ਆਗੇ ਕਰਤਾ ਹੈ" ਅਤੇ "ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਗੁੰਡੀਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
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#WATCH | Mohali, Punjab: AAP workers staged protest outside GMADA Office over ED raids pic.twitter.com/xTLIccdZVf— ANI (@ANI) September 24, 2026
ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ED ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ED ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਈਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਮੋਹਾਲੀ ਗਰਮਾਏ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
"ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜੇ"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜੇ, ED, CBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ! ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੜੇ, ED, CBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ!— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) September 24, 2026
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ… pic.twitter.com/v6F1doTeWw
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੰਜ਼
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਸਿਆ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-
ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ
ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ
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ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) September 24, 2026
ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ
चोर मचाये शोर
सब पकड़े जाएंगे@RajbirGhumanAAP @CsPunjab @AAPPunjab @BhagwantMann pic.twitter.com/5iPLpyJFXH
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਘੇਰੀ 'ਆਪ'
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਬੋਲੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜੇ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣ ਸਫਾਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ।
ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ! ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
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ਰੇਡਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ! ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।@ANI @ians_india @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline@RozanaSpokesman@PTribuneOnline @punjabkesari… pic.twitter.com/ocRBnVYCUQ— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) September 24, 2026
ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 3 ਫਲੋਰ ਸੀਲ, ਅਫਸਰ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਕੇ
ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (22 ਸਤੰਬਰ) ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ
ਸਥਾਨਕ ਪੁਡਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਰੇਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
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VIDEO | Mohali: AAP volunteers cross barricades at GMADA office, where ED raid has been underway for the last two days.— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/uBZCHQ16mf