ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਣੋ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

HEATSTROKE CAUSES AND TREATMENT
ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 21, 2026 at 7:36 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਅ

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਕਦਮ ਵਧੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੂ ਨਾਲ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

  • ਨਵਜੰਮੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
  • ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ
  • 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
  • ਮਜ਼ਦੂਰ
  • ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
  • ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ
  • ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ
  • ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰਦਰਦ, ਉਲਟੀ, ਡਾਈਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤਰੀ, ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਧੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।"

ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮਿਲ...

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਓ, ਜਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਜਿਆਦਾ ਖਾਓ, ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਕਾਂਜੀ ਪੀਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

"ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਮੋਟੇ ਪਰਦੇ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਪਰਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡੇ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਰੂਰ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

