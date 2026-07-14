ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ? ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ? ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਜ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ। ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ।
Published : July 14, 2026 at 9:28 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।"
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 39.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 22 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ- ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡ੍ਰਾਈ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਤਾਏ ਹਨ।
ਜਾਣੋ, ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ?
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
|ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਜਲੰਧਰ
|37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਪਟਿਆਲਾ
|38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਬਠਿੰਡਾ
|36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
|36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
|29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 13-07-2026 pic.twitter.com/pffEunh3Lb— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) July 13, 2026
ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 37-39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 26-28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਅਸਮਾਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹੇਗਾ। ਆਈਐਮਡੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 13 ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।