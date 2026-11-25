ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇਂਦੂਆ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੈਸਕਿਊ
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।
Published : November 25, 2026 at 3:22 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਆ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਸਥਿਤ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ।
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਹਰਕਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Hoshiarpur, Punjab: On the successful rescue of a leopard that entered the Sonalika factory, DFO (Divisional Forest Officer) Dawinder Pal Singh says, "We received information around 12:00 AM at night that a leopard had been spotted there. Based on that information, we sent our team there with all necessary equipment. The team conducted a search operation across the entire area; initially, it was at a spot outside, and then it moved slightly forward and entered inside the factory's press shop..."— IANS (@ians_india) November 25, 2026
ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੁਕਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੰਬੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਂਦੂਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਂਦੂਆ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ. (ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ) ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ; ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਫੈਕਟਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।