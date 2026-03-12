ETV Bharat / state

Explainer: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ'- ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ? ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ...

WHAT IS CENSURE MOTION
ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 12, 2026 at 7:52 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵਜੋਂ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' (Etv Bharat)

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ?

ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "1000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮਣਗੀਆਂ"। ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਜੀਕੇ ਟੂਡੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ, ਵਤੀਰੇ, ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ, ਵਤੀਰੇ, ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ (ਨਿੰਦਾ) ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਚਰਣ, ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

WHAT IS CENSURE MOTION
ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ ? (Etv Bharat)

ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ (No-Confidence Motion) ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ?

ਜੀਕੇ ਟੂਡੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 184 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ -

ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ "1000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੂਰਮੇ ਕਿਥੋਂ ਜੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ" ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨਾ : ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫੀ: 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਆਗੂ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ ?

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

  • ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
  • ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਪੀਆਰਐਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।

1. ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ - 2015: ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਓ.ਪੀ.) ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2. ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ- ਲੋਕ ਸਭਾ - 2014, 2019, 2022: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਕਸਿਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2014, 2022 ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

3. ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ- ਲੋਕ ਸਭਾ - 2019: ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

WHAT IS CENSURE MOTION
ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? (Etv Bharat)

4. ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ - 2023: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

5. 1963 ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

6. ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ : ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ'

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  • ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
  • ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਂਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ 32.10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।


TAGGED:

ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ
RULES OF MOTION OF CONDEMNATION
ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਿਯਮ
HISTORY OF THE CENSURE MOTION
WHAT IS CENSURE MOTION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.