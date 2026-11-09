ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚੀਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਡ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਜ਼ਖਮੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : November 9, 2026 at 9:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀਆਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਮਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਇਹ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਡ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ
ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਰਿਦਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕਣ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਸੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।" -ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਡ ਕਲੱਬ)
ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ
ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਛੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਸਮਝੇ ਉੱਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
"ਮੈਨਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੰਛੀ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"-ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਡ ਕਲੱਬ)
ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂ, ਮੈਨਾ, ਬੁਲਬੁਲ ਅਤੇ ਉੱਲੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2015 ਤੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਡ ਕਲੱਬ
ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਡ ਕਲੱਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਬਰਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਿੱਤਰੀ (ਟਟੀਹਰੀ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਡੋਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੋ- ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੁਲਾਇਮ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ।
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ- ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਖਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਦਿਓ- ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਾਓ।
- ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ- ਜੇਕਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰੀਕੇ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਤਖਾਂ, ਗੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਹਰ ਸਾਲ ਜਲਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਡ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਾਟਰਬਰਡ ਸੈਂਸਸ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ-ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਆਸਰਾ ਹਨ।"
ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
ਰੀਮਾ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਰਡ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ, ਸੱਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।