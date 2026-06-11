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ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

USE OF FERTILIZER IN THE FIELD
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 11, 2026 at 9:00 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋ (Etv Bharat)

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।



ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ

ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਖਾਦਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਾਦਾ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦਾਂ

ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਸੂਸ਼ਮ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਤੱਤ ਫਸਲ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।



ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ
ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਗੋਸਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੱਤ ਜਰੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੱਤ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।"



ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

"ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋ"

ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਝਾੜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਪੀਆਰ 132 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।


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ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋ
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋ
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USE OF FERTILIZER IN THE FIELD

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