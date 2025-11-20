ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੇਰੀ ਗੱਡੀ

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘੇਰੀ ਗੱਡੀ
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ।
Published : November 20, 2025 at 10:13 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਨੀਆਂ ਟਾਵਰ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 11 ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ
ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਪੂਨੀਆ ਟਾਵਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਵਿਧਾਇਕ ਭਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
"ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ"
ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਸੀ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ।"