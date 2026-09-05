ਸੰਗਰੂਰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: "48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਵੇਗੀ PIL"

ਸੰਗਰੂਰ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: "48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਵੇਗੀ PIL"
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ।
By ANI
Published : September 5, 2026 at 2:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਰੰਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ "ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ Legal Representation ਵਿੱਚ ਹੌਲਨਾਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਜੀਪੀਐਸ ਲੌਗਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਲ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ (1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2026) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 54,916 FIRs ਅਤੇ 75,102 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚਿੱਟੇ' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"