ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾ ਸਥਿਤ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : February 9, 2026 at 2:47 PM IST|
Updated : February 9, 2026 at 3:07 PM IST
ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਜਿਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਤਰਥਣ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਦੜ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੂਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ 'ਇੰਨਾਂ ਨਾਮੀ ਕਾਲਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਣੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੁੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਂ
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'