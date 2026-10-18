ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਾਵਣ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉੱਚਾਈ
ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 18, 2026 at 10:55 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿਆਰ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 100 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਪੁਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਕਾਲੀ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਤਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ, ਰੱਸੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ, ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਕਾਗਜ਼, ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਬੰਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਕਾਰੀਗਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਤਲੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।- ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ
ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪੁਤਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਤਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
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