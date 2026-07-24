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ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, 9 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

The 'Lapta Punjab' organization claimed
ਝੁਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ,'ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 4:50 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

'ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 'ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ 2,097 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।'

The 'Lapta Punjab' organization claimed
ਝੁਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਪਰਿਵਾਰ (Etv Bharat)

9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੂੰਚੀ ਗਿਣਤੀ

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ,2008 ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 8,257 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇ ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PIL (ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

'ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਇਨਾਮ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। SI ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ IG ਅਤੇ SSP ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।' ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ' ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ SGPC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੀ CBI ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ।

TAGGED:

ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ
FAKE ENCOUNTERS IN AMRITSAR
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ
FAKE POLICE ENCOUNTERS IN PUNJAB
LAPTA PUNJAB

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