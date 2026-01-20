ਗਾਡਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਲੈਂਟਰ, ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ
ਪਿੰਡ ਭੱਗੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਗਾਡਰ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਟਰ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ।
Published : January 20, 2026 at 2:41 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ/ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਗੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਗਾਡਰ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਟਰ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।
ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗਾਡਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਉਪਰ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖਿਆ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਘਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਜਲੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "2 ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ 13 ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਨੰਦਨੀ 11 ਸਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਉਪਰ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਪਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਟਾਂ ਜਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"