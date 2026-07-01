ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ- ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ- ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਆਖਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 1, 2026 at 8:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਆਖਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਕੀ ? ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ...
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੌਰਾਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ" ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 1949 'ਚ "ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ" ਤੇ 1956 ਤੋਂ "ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ" ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ bhashavibhagpunjab.org ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਕਾਰੀ (Dictionaries) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,659 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ/ਡੀ.ਲਿਟ ਦੇ ਥੀਸਿਸ, ਦੁਰਲੱਭ ਹੱਥ-ਲਿਖ਼ਤ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਰਚਿਤ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 'ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼)' ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼' ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਲਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਬੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣਾ, ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਤੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। -ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੇ ਹਨ।" ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜਫ਼ਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਸਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ?
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਰਦੂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤ (ਜਿਵੇਂ ਮੰਟੋ ਤੇ ਗਾਲਿਬ) ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।"
"ਪੈਸਾ/ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ..."
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਰਟ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ (ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਐਕਸੀਅਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ)। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ/ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਜਾਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ (payment) ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 'ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਹੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ, "ਵਕਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ (ਸਥਿਰ) ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਦਾਰਥਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ) ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ (Appropriate Funds) ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।"
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ (Bureaucracy) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।'
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ)
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ (National Liberation Movement) ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਲਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1990-92 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ' ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ (Ignore) ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ 94632-02525 ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।