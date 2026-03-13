ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ LPG ਦਾ ਅਸਰ, ਸੁਣੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨੀ...
ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 13, 2026 at 7:50 PM IST
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
"15000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋੜ"
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 6 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਲ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ"
ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2 ਟੋਕਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਣ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੜੀ-ਚੌਲ, ਖਿੱਚੜੀ ਬਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 7 ਤੋਂ 800 ਲੀਟਰ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਲੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ।"- ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ
"ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ-ਚੌਲ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਲੰਗਰ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਜਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
"ਹੁਣ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ"
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਮਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਉਹ ਏਮਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੜੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।"