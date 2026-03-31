ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇ ਰੇਟ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੱਟੇਗੀ ਪਰਚੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

LADOWAL TOLL PLAZA INCREASES PRICES
ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 31, 2026 at 6:14 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।

ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (Etv Bharat)

"ਪਹਿਲਾਂ 22 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਪਰਚੀ"

ਟੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਪਨ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਆਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਡ ਦੇ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 225 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪ-ਡਾਊਨ ਦਾ 335 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 340 ਰੁਪਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਜਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 3000 ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3075 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਟੋਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਪਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਪਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 225 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਜਰੂਰ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।


