ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਸਰ

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 4, 2025 at 7:32 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਫਰਨੈਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਈ ਕਮੀ (ETV Bharat)

ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਅਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

"ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਇਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾ ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।" - ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ UCPMA

ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ (ETV Bharat)

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਲਚ

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੀ ਰਸ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਜੋ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮ (ETV Bharat)

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਿਹਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੇਬਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।" -ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ , ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ETV Bharat)

ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਲ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆਈ ਕਮੀ (ETV Bharat)

ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਏ ਵਾਪਿਸ?

ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।


