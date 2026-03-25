ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
Published : March 25, 2026 at 1:24 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਮਾਣਯੋਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ-ਨਾਭਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੰਜ ਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਡੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਭੰਗੂ, ਹਰਕਮਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਪੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। - ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੀੜਤ ਧਿਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ-2 ਪਟਿਆਲਾ ਜੰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕੁਇਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"