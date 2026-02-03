ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਯੁਵਰਾਜ ਅਭਿਉਦੈਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ, 124 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਰਤੀ ਰੌਣਕ
124 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਪਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੰਵਰ ਅਭਿਉਦੈਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : February 3, 2026 at 1:50 PM IST
ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ): 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ, ਕੁੰਵਰ ਅਭਿਉਦੈਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 124 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਅਭਿਉਦੈਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐੱਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਉਹ ਮਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਤੜ੍ਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੌਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।' ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '124 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੁੰਵਰ ਅਭਿਉਦੈਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧਾ ਕੇ ਪੱਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।'
ਯੁਵਰਾਜ ਅਭਿਉਦੈਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ 124 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ 124 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਜੀਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।