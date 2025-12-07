ETV Bharat / state

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਸਪੀਕਰ, ਕਿਹਾ - 328 ਪਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਰਜ

ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।

328 ਪਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਰਜ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 7, 2025 at 8:56 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੱਚ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇਕ ਨਿਥਾਵੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਸਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੇਵਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਮਐਲਏ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।" - ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸੱਚ, ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। (ETV Bharat)



328 ਪਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਦਰਜ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਪਹੁੰਚੇ (ETV Bharat)

