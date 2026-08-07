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ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਬੋਲੇ...

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

Uproar at Congress event
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 10:10 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਗੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਭ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਏ ਹੋਏ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ (Etv Bharat)

"ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ।'

"ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ।

"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ"

ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

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TAGGED:

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ
UNION MINISTER RAVNEET BITTU
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਦਾ ਬਿਆਨ
UPROAR AT CONGRESS EVENT

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