"ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ", ਕਈ ਵਾਰ ਡੰਗਿਆ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ
"ਮੈ ਜਿਉਂਦਾ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ।" 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਪ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ।
Published : November 5, 2025 at 1:38 PM IST
[ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]
ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ/ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਤੇ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ?
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਮ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ 32 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਖਮੀ ਕੀਤੇ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨੇਕ ਕੈਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆ ਹੀ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੱਪ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਪਡੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਬਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੌਣ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛੋਕੜ ?
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਧੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ?
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਸੇਲਜ਼ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੇਲ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਊਂਦੇ ਸੱਪ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡੰਗਿਆ ?
ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੀ।
ਸੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖੀਰ ਵਾਰ ਡੰਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ 11 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਵਾ ਲਿਓ। ਸੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ। - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ
ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਵੱਲੋਂ ਡੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾ ਦਿਓ।
ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਗਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। - ਕੁਲਦੀਪ
ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜਿਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ?
ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ?
ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, 32 ਸਾਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਪ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।
ਹੀਨ-ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਪਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਦਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹਨ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ- ਤਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਦਿਖ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆਂ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਵੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੱਪ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੂਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਬਹੁਤਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੱਪ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੱਪ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਪਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ।
- ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੀਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਪ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਓਗੇ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟੀ ਵੈਨਮ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ।