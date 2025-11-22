ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, BJP ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ
ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 22, 2025 at 7:04 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ BJP ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਾਈ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਓ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ “ਘਰ–ਘਰ ਨੌਕਰੀ”, “ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾਉਣ”, “ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ”, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। AAP ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 15–15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 15 ਲੱਖ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਓ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਭਰਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ, 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ
'ਆਪ' ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿਹੜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ?“
SGPC ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ SGPC ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ–ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ—ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। “ਕਾਨੂੰਨ–ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।