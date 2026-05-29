8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ?, ਜਾਣੋ ਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ

8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ?, ਜਾਣੋ ਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : May 29, 2026 at 10:11 PM IST
PUNJAB MUNICIPAL CORPORATION RESULTS: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ
ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
|ਆਪ
|36
|ਭਾਜਪਾ
|7
|ਕਾਂਗਰਸ
|2
|ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
|0
|ਬਸਪਾ
|0
|ਅਜ਼ਾਦ
|5
ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ:
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 504 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ 44 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 124 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 494 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 348 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 176 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ 524 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੇਣੂ ਰਾਣੀ ਗੋਇਲ 501 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 144 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 121 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 192 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 252 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 433 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 64 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 494 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 150 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ 669 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ 83 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 382 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਾਣੀ ਨੇ 166 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ 366 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 268 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 121 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ 227 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 36 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਖਦਿਆਲ ਕੌਰ ਨੇ 36 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ 335 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 19 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਮੰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੀ ਗਈ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਮਰਾਜ ਨੇ 138 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ 89 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਵਿੱਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 485 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 261 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਨਿਕਾ ਬਾਂਸਲ 24 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 164 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੀਪ ਮਾਲਾ 46 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਰਨ 122 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਰੂ ਸਿੰਘ 10 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਨੇਹ ਲਤਾ 733 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ 226 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 43 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ 130 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਸਨਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ 416 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ 47 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ 194 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ 129 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 48 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 211 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ 315 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ 505 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, 31 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 11 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3-3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ।
|ਕਾਂਗਰਸ
|31
|ਆਪ
|11
|ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
|3
|ਭਾਜਪਾ
|3
|ਅਜ਼ਾਦ
|2
ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ:
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੀਪਕ 251 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 243 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ 754 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਨ ਰਾਣੀ 141 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟ 141 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋਤੀ ਧੀਰ 206 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 97 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ 820 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 398 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ 263 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 11 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 208 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 12 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 35 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 13 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 66 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਹਾ ਆਹੂਜਾ 225 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਵਾਲੀਆ 137 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ 436 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਰੇਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ 65 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 83 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ 340 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 110 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ੀਨਤ 215 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ 104 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਗੌਰਵ 336 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ 484 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। 24.
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ 484 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਸਿੰਘ 25 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ 487 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਮਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ 192 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀ 27 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ 206 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਮਾਕਸ਼ੀ ਦੁੱਗਲ 894 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ 160 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣੀ 188 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 30 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ 80 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 145 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਪਾਲ 176 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 161 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਦਿਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੂੰ 46 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੂੰ 309 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨੇ 169 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 413 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀਨਾ ਨੇ 174 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 43 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੂੰ 492 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 624 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ 270 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ 429 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ ਨੇ 164 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 48 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 37 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 89 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:
ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।
|ਆਪ
|35
|ਕਾਂਗਰਸ
|5
|ਅਕਾਲੀ ਦਲ
|3
|ਭਾਜਪਾ
|1
|ਅਜ਼ਾਦ
|6
ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ:
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਿਪੂ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭਾਣਜ ਨੂੰਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਗੋਗੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੇਰੀ ਗੋਇਲ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦੇਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ ਊਸ਼ਾ ਗੋਇਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੁਮਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਰਾਣੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾੜ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਕਰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੀਲਾ ਰਾਣੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ
ਵਾੜ ਨੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਰਫ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 33 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬੋਬੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਬੀ ਸੈਣੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ,
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੀਤਾ ਗੋਇਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਰਹੇ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਉਰਫ ਸੋਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਤੂ ਰਹੇ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਮਨ ਜੇਤੂ ਰਹੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੀਤੂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 43 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਵੀਰ ਰਹੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਹਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੇਤੂ ਕਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਤੋਂ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47 ਤੋਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਪਾਠ ਨੰਬਰ 48 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਤਨ ਰਾਹੀ ਰਹੇ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ nanakai ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ
ਮੋਗਾ 50 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਗਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੱਸੇ 7,ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3,ਭਾਜਪਾ 2 ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ
|ਆਪ
|30
|ਕਾਂਗਰਸ
|7
|ਅਕਾਲੀ ਦਲ
|3
|ਭਾਜਪਾ
|3
|ਅਜ਼ਾਦ
|7
ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ:
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖੋਸਾ ਆਪ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ SAD ਦੇ ਗਵਰਧਨ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਰੀਟਾ ਚੋਪੜਾ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵੰਦਨਾ ਧਮੀਜਾ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ ਬਜਾਜ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਰੀਤੂ ਬਾਲਾ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਆਪ ਜੇਤ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਵਰਸ਼ਾ ਜੇਤੂ ਆਪ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਆਪ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਮਨਜੀਤ ਧਮੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਮਿਰਦਲਾ ਮੱਕੜ ਪਤਨੀ ਰਮਨ ਮੱਕੜ ਆਪ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਵਿਕੀ ਸਿਤਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਜੇਤੂ ਆਪ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਟੋਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਹੇਮ ਲਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੈਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਤੋੰ ਆਪ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਰਜਨੀ ਮੱਟੂ ਜੇਤੁ ਆਪ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਬੈਂਸ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਤੋਂ ਜਗਸੀਰ ਹੁੰਦਲ ਆਪ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਗੁਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਜੇਤੂ ਆਪ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਤਮੰਨਾ ਰਾਣੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਰੀਮਾ ਸੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਿੰਪਲ ਅਰੋੜਾ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਤੋਂ ਨੀਟਾ ਕੌਰ ਆਪ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਆਪ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਤੋਂ ਵਿਰਦੀ ਗੁਪਤਾ ਅਜਾਦ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 43 ਤੋਂ ਰੇਨੂੰ ਰਾਣੀ ਅਜਾਦ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਤੋ ਸਪਨਾ ਚੋਪੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47 ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮਖਿਜਾ ਆਪ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 48 ਤੋਂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਆਪ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਜਾਦ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਤੋਂ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:
ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 50 ਵਿੱਚੋ 49 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ,ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
|ਭਾਜਪਾ
|22
|ਕਾਂਗਰਸ
|18
|ਆਪ
|10
|ਅਕਾਲੀ ਦਲ
|0
|ਅਜ਼ਾਦ
|0
ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ:
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 27 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 28 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 29 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 37 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 38 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 39 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 40 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 41 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 42 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰ. 43 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ।
ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:
ਬਟਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਆਪ',ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 30 ਵਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 18 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ।
|ਆਪ
|30
|ਕਾਂਗਰਸ
|18
|ਭਾਜਪਾ
|2
|ਅਕਾਲੀ ਦਲ
|0
|ਅਜ਼ਾਦ
|0
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਾਰਡਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ: 10 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ
|ਆਪ
|24
|ਕਾਂਗਰਸ
|7
|ਅਕਾਲੀ ਦਲ
|3
|ਭਾਜਪਾ
|3
|ਅਜ਼ਾਦ
|3
ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ:
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੋਂ 182 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 142 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 444 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਸੰਨੂ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ 269 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ 531 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ 433 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ' ਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ 112 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ 'ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ 131 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 192 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਆਨੰਦ ਨੇ 829 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ 589 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 97 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 545 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 40 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 107 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 701 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਅਰੁਣਾ ਵਰਮਾ 64 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 410 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 309 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ 67 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 89 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 364 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 880 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ। ਜਿੱਤਿਆ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 38 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ 508 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 39 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 357 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ 363 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 35 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ 458 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 43 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 560 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ 166 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ 259 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪਾਸਵਾਨ 114 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 47 ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ 1 ਵੋਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਿਲਮੇਸ਼ ਦੇਵੀ 94 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।
ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:
ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 50 ਵਿੱਚੋਂ 34 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 15 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ:
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤੀ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 27 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 28 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 35 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ
ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 25 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ