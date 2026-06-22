ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਮੌਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਠੰਡਾ-ਠਾਰ, ਤਰੀਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 22, 2026 at 3:33 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਮੌਸਮ ਇਕਮਦ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਦਮ ਬੱਦਲਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾਲ ਲਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਗਰਜ ਚਮਕ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਡਬਲ ਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਂਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਬੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 80 ਐਮਐਮ ਮੀਂਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ
ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 80 ਐਮਐਮ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇ ਆਮ 82 ਐਮ ਐਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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