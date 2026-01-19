ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
Published : January 19, 2026 at 5:04 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਫੋਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਪਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ, ਨੀਤੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ - ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹੁਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
"ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।" - ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ
ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ?
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਵੀਨਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (national innovation foundation)। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਲ ਇਨੋਵੇਟਰ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਟੈਲੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ GRIP (grassroots innovators of punjab)। ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਚੌਥਾ ਸੀਜਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟਸ ਇਨੋਵੇਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (GRIP) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NIF-ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ PSCST ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਵੀਨਤਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੌਲਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੈਕਨੌਲਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਨੋਵੇਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤੋਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਆੜਤੀਏ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ।" - ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫੋਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਐਕਸਲੇਟਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ AgTech ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।