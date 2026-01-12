ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ। ਪਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : January 12, 2026 at 2:51 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ (ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ) ਸਭ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ?
ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਧਾਤੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਡੋਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਮਾਂਝਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੰਥੈਟਿਕ (ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਟੀ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ) ਜਾਂ ਨਾਇਲਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰੀਕ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮਾਂਝਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਲਨ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣੇ ਧਾਗੇ, ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਪਰਤ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਛੀਆਂ ਫ਼ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਤਿਆ
ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤੰਗ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਬਰੀਕ ਡੋਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਡੋਰਾਂ ‘ਮੋਨੋਫ਼ਿਲਾਮੈਂਟ’ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਰੀਕ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਫ਼ੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਸੌਖਿਆਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਚ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮਲ ਐਕਟ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਟੂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਛਮੀ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੰਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਮੁੰਹਿਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ ਅਤੇ ਆਮ ਡੋਰ ਜੋ ਧਾਗੇ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੋਰ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਅਤੇ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੋਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'
ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਲੋਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ 60 ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਡੋਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ।