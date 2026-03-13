1000 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ...

ETV Bharat / state

1000 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ...

ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

HAT IS IMPORTANCE 1000 RUPEES
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ
Published : March 13, 2026 at 6:01 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਗੇ।

ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣੋ ਅਹਿਮੀਅਤ (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ?

ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਮਿਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

'ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 1000 ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ'

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ 1000 ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੂਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।"

HAT IS IMPORTANCE 1000 RUPEES
ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ETV Bharat)

"ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।" -ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਔਰਤ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ।

"ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"- ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ

ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ

ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਤਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

MAAWAN DHIYAN SATKARYOG YOJANA
ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੋਜਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
WOMEN SCHEME
WHAT IS IMPORTANCE 1000 RUPEES

