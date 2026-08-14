ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ...
ਜਾਣੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ...
Published : August 14, 2026 at 6:37 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 6:43 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਗੰਜ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਤਵਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ (ਗ਼ਦਰ) ਦੌਰਾਨ, ਇਸੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ।
1929 ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੰਨ 1929 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 'ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ' ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਝੰਡਾ
ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 'ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 300 ਸਿਪਾਹੀਆ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ"
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਠਾਹਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸਨ।
"ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਆ"
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਕਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸੀ"
ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਬਦਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਕਈ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
"ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਤੁੜਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆਖਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਾਵੀ ਕੰਡੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ"
ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੌਲਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਵਾਬ
"ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।"-ਮੌਲਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਵੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੰਡ ਦੇ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ।
"ਮੌਲਾਨਾ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ"
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ"
ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ
ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਲੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ (1760 ਤੋਂ 1810) ਉਹ 1700 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਵਾਰਿਸ ਲੁਧਿਆਣਵੀ (1810 ਤੋਂ 1825) ਉਹ 1755 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ (1825 ਤੋਂ 1860) ਉਹ 1800 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਫਤਵਾ" ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲੁਧਿਆਣਵੀ (1860 ਤੋਂ 1903) ਉਹ 1865 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਰੁੱਧ "ਫਤਵਾ" ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਸਨ।
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਲੁਧਿਆਣਵੀ (1903 ਤੋਂ 1926) ਉਹ 1907 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ (1926 ਤੋਂ 1956 ਤੱਕ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਅਹਿਰਾਰ ਇਸਲਾਮ ਹਿੰਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ 14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ "ਨਬੀ ਦੀ ਮੋਹਰ" ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ (1956 ਤੋਂ 1987 ਤੱਕ) ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤੀ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਨ। ਉਹ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ।
ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ (1987 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ) ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਹਨ ਅਤੇ "ਮਜਲਿਸ ਅਹਿਰਾਰ ਇਸਲਾਮ ਹਿੰਦ" ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ੂਨ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: