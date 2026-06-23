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ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਰੂਰੀ ? ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

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ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ? (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 23, 2026 at 4:25 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 4500 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ETV Bharat)

ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

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ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਫਾਰਮ (ETV Bharat)



ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ:-

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ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ (ETV Bharat INFO)



ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੀ ਸਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ

  • ਆਪਣਾ ਨਾਮ
  • ਜਨਮ ਮਿਤੀ
  • ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
  • ਪੱਕਾ ਪਤਾ
  • ਹਲਕਾ
  • ਤਹਿਸੀਲ
  • ਪਿੰਨ ਨੰਬਰ
  • ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ
  • ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ
  • ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ
  • ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ)
  • ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ
  • ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
  • ਆਈਐਫਐਸਸੀ ਕੋਡ
  • ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ
  • ਸਖੀ ਦਾ ਨਾਮ
  • ਉਸ ਦਾ ਕੋਡ
  • ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ
  • ਹਸਤਾਖਰ
  • ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਸਤਾਖਰ।
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ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ETV Bharat)

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਬੀਟੀ ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

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'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸਕੀਮ (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਡੀਬੀਟੀ (DBT)?
ਡੀਬੀਟੀ (DBT - Direct Benefit Transfer) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ'। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ (Aadhaar Seeded/Linked) ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

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ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਡੀਬੀਟੀ

  • ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ (Anganwadi Centre) ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (Sewa Kendra) ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ: ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਜੇਕਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ।
  • ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਦਾ ਫਾਰਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
  • ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਗਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਸਰਵਿਸਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੀਪੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ uidai ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਪ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਗਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਡ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਪਚਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
scheme registration
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (ETV Bharat)

ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫਾਰਮ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।

ਫਾਰਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।"

"ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੱਕ 18000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ 25 ਹਜਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

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