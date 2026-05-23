Elections 2026: 1992 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਮਹੰਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਦੂ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1992 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

transgender Santosh Mahant
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 23, 2026 at 7:10 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 1992 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1992 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ (ETV BHARAT)

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 29 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1992 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ।

ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ (ETV BHARAT)

"ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ-ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਂ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਹੰਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 50 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 50 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਸਤਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ"-ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ

ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1992 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1992 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ 1997 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ? (ETV BHARAT)

ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ

ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇਗਾ ਕਾਇਮ ? (ETV BHARAT)

ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ (ETV BHARAT)

ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

