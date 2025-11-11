ਚੱਲਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰਾਲੀ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰਾਲੀ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : November 11, 2025 at 10:48 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 6:38 AM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰਾਲੀ ਸਕੂਲ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਸ਼ੀਟ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਿਪਸਮ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇ.ਕੇ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੇ.ਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਕੇ.ਕੇ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰੂਟ, ਬਿਸਕਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। - ਕੇ.ਕੇ ਗਰਗ,ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰੇਲਵੇ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰਾਲੀ ਸਕੂਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਸਤੀ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਰੋਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਟੂਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਕੇ ਕਿਥੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰਾਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ।"
ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵੈਨ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।- ਸ਼ਵੇਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੂਲ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਆਉਣ ਲਈ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।